A spasso sui binari treni fermi per mezz' ora | bloccato un uomo dentro la galleria a San Lorenzo

La circolazione ferroviaria tra San Lorenzo e Sferracavallo è stata sospesa per circa trenta minuti questa mattina. Un uomo, di nazionalità russa, è stato fermato dalla polizia mentre passeggiava sui binari e rimaneva bloccato all’interno di una galleria. I treni sono rimasti fermi per tutto il periodo, mentre le autorità intervenivano per mettere in sicurezza la zona. Non sono stati segnalati feriti né altri incidenti collegati all’accaduto.

Circolazione ferroviaria sospesa per circa mezz'ora a causa di un uomo che passeggiava sui binari. La polizia ha bloccato questa mattina un uomo, apparentemente di nazionalità russa, nel tratto che collega San Lorenzo e Sferracavallo. Ad accorgersene è stato il personale della Polfer che ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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