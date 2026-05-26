A Mandello del Lario, alcuni ragazzi hanno coinvolto in una rissa che si è svolta sui binari, causando l’interruzione della circolazione ferroviaria. La lite si è protratta per alcuni minuti, impedendo il passaggio dei treni. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e le forze dell’ordine, che hanno riportato la calma e avviato le indagini. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La circolazione ferroviaria è tornata regolare dopo circa un’ora.

Mandello (Lecco) – Treni fermi per colpa di alcuni ragazzi violenti a Mandello del Lario. Nel tardo pomeriggio di domenica alcuni ragazzini in attesa di prendere il treno a Mandello del Lario per tornare a casa verso Milano hanno litigato e si sono picchiati in stazione a più riprese: la mezza dozzina di adolescenti durante il parapiglia tra insulti, minacce, spinton i, ha invaso pure la massicciata finendo sui binari. Per questioni di sicurezza e per scongiurare il rischio che venissero travolti, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa, con pesanti ripercussioni sulla linea regionale Milano – Lecco – Sondrio. L’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Treni fermi per rissa a Mandello: la lite finisce sui binari

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