A Palermo il 2° congresso di chirurgia plastica e medicina estetica | l’eccellenza scientifica si incontra sull’isola
Il 2° Congresso di Chirurgia Plastica e Medicina Estetica si svolgerà il 5 e 6 giugno a Palermo, confermando la città come centro di formazione medica. L’evento si tiene dopo il successo della prima edizione e riunisce professionisti del settore. Saranno discussi temi legati alle tecniche e alle innovazioni nel campo della chirurgia estetica. La manifestazione si svolge in un momento di crescente interesse per le pratiche di medicina estetica e chirurgia plastica.
Palermo si riconferma capitale della formazione medica d’eccellenza. Il 5 e 6 giugno il capoluogo siciliano ospiterà il 2° Congresso di Chirurgia Plastica e Medicina Estetica, un appuntamento che, forte del successo della prima edizione, si consolida come punto di riferimento imprescindibile per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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