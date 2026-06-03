A Palermo il 2° congresso di chirurgia plastica e medicina estetica | l’eccellenza scientifica si incontra sull’isola

Notizia in breve

Il 2° Congresso di Chirurgia Plastica e Medicina Estetica si svolgerà il 5 e 6 giugno a Palermo, confermando la città come centro di formazione medica. L’evento si tiene dopo il successo della prima edizione e riunisce professionisti del settore. Saranno discussi temi legati alle tecniche e alle innovazioni nel campo della chirurgia estetica. La manifestazione si svolge in un momento di crescente interesse per le pratiche di medicina estetica e chirurgia plastica.