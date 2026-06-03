A New York sono in corso indagini su un fenomeno insolito: diverse persone sono state viste entrare e uscire dai tombini in diverse zone della città. Le autorità stanno analizzando le immagini catturate da residenti e telecamere di sorveglianza, ma non sono stati ancora identificati i motivi di questi spostamenti sotterranei. Nessuna persona è stata ancora fermata o interrogata, e le autorità non hanno fornito dettagli sulle possibili cause di questi comportamenti.

Nelle ultime settimane alcuni gruppi di persone sono stati visti e ripresi mentre si calavano nelle fogne e poi uscivano qualche ora dopo Finora non ci sono stati arresti e non è ancora stato appurato se stiano sfruttando la rete fognaria della città per svolgere attività illecite. Un funzionario della polizia ha detto alla NBC che una delle ipotesi prese in considerazione dagli investigatori è che il gruppo stia «setacciando il sistema fognario alla ricerca di oggetti di valore che finiscono nelle acque reflue». La polizia aveva ricevuto la prima segnalazione giovedì scorso verso le 11 di sera: un testimone aveva detto di aver visto otto persone scoperchiare un tombino all’incrocio tra McDonald Avenue e Colin Place, nel quartiere di Gravesend. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A New York si indaga su uno strano andirivieni attraverso i tombini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Untold, allo spazio teatro No'hma attraverso il teatro delle ombre si indaga l'animo umanoNelle serate di mercoledì 15 e giovedì 16 aprile 2026, lo spazio teatro No’hma Teresa Pomodoro ospita una rappresentazione che utilizza il teatro...

“Ci metto la faccia”, uno sguardo su Arezzo attraverso i suoi cittadiniIl progetto fotografico “Ci metto la faccia” si propone di mostrare Arezzo attraverso gli occhi dei suoi cittadini.

Argomenti più discussi: New York e New Jersey: guida di viaggio per i Mondiali; Da Napoli a New York, all'Istituto Italiano di Cultura di Ny si celebra Enrico Caruso; New York: si concentrano le vendite su Amazon; Le finali di NBA saranno tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs.

EVENTO - New York si tinge d'azzurro, Baggio, Del Piero e le FIFA Legends in campo ift.tt/3ux9X7M x.com

Oggi ho imparato che, anche prima di New Amsterdam, quello che ora è New York fu chiamato Nuova Angoulême (La Nouvelle-Angoulême) nel 1524 dall'esploratore italiano Giovanni da Verrazzano, in onore del suo protettore Francesco I, re di Francia della reddit

Rischio caos a New York tra NBA Finals e Mondiali: il 16 giugno ci sarà Francia-Senegal e l'eventuale Gara 6I due eventi si disputeranno a diverse ore l’uno dall’altra, ma la situazione si preannuncia di emergenza per l’ordine pubblico e per i mezzi di trasporto. calcioefinanza.it