Barbara D’Urso, Milly Carlucci, Antonella Clerici, Silvia Toffanin e Daria Bignardi. Se dovesse indicare le donne della televisione che ammira di più, Giulia Salemi non ha dubbi. Ospite del Festival della Tv di Dogliani, l’influencer e conduttrice ha speso parole di stima per alcune delle protagoniste del piccolo schermo, riservando un pensiero speciale anche a D’Urso, assente dalla tv da tempo: “La tv d’Ursiana è la tv pop per eccellenza, è la tv creatrice di dinamiche e io amo le dinamiche”. Tra i modelli professionali c’è soprattutto Milly Carlucci: “Metterei la firma per avere la sua carriera, è una donna senza età: è sempre perfetta”.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “A Ballando con Le Stelle andrei volentieri, purtroppo non posso. Le conduttrici che amo? Carlucci senza età, Clerici donna amica delle donne ma anche Toffanin e D’Urso”

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