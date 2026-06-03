Jessica Gregorio e Sergio Capozzi, noti per la loro partecipazione a Matrimonio a Prima Vista, aspettano un bambino dopo cinque anni di relazione. La coppia ha condiviso sui social l’annuncio dell’arrivo del loro primo figlio. Non sono stati forniti dettagli sulla data prevista o sul sesso del bambino. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i fan, che seguono da tempo la loro storia.

Una delle coppie più amate di Matrimonio a Prima Vista si prepara ad accogliere un bambino. Jessica Gregorio e Sergio Capozzi, insieme da cinque anni dopo essersi conosciuti nel docureality, hanno annunciato sui social l’arrivo del loro primo figlio. A corredo della notizia hanno pubblicato l’immagine di un’ecografia accompagnata da una frase ironica: “Cinque anni di: ‘Quando fate un figlio?'”. Dietro la felicità dell’annuncio, però, si nasconde anche una storia delicata. La coppia aveva già vissuto una gravidanza interrotta prematuramente, un’esperienza dolorosa che ha reso questo nuovo percorso ancora più intenso e carico di emozioni contrastanti. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “5 anni di ‘Quando lo fate un figlio?'” Jessica Gregorio e Sergio Capozzi aspettano un bebè

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Matrimonio a Prima Vista, Jessica e Sergio aspettano un bimbo. L'annuncio dopo il dolore dell'aborto

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