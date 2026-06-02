' Yoga in gioco' | appuntamento per i più piccoli tra movimento e relax nel giardino della Bassani

Da ferraratoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un evento dedicato ai bambini si svolgerà nel giardino della Bassani, offrendo un’attività di yoga e giochi sul prato. L’appuntamento mira a combinare esercizi di rilassamento e movimento rivolti ai più piccoli. La giornata prevede sessioni di yoga e momenti di gioco all’aperto, con l’obiettivo di favorire il benessere e la serenità dei partecipanti. L’iniziativa si svolgerà nel giardino, coinvolgendo i bambini in attività mirate.

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Un pomeriggio per i più piccoli, all'insegna del movimento e della serenità, tra yoga e gioco sul prato. È il laboratorio, a cura di Monica Baraldi, che mercoledì 3 alle 17 accoglierà bambine e bambini dai 5 anni nel giardino della biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, a Barco). 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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