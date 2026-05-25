Al centro commerciale un percorso attivo tra gioco e sicurezza per i più piccoli

Sabato 16 e domenica 17 maggio, presso il centro commerciale Ipercity di Albignasego, si è svolta “Pompieropoli”, un percorso dedicato ai bambini. Realizzato con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Padova, il percorso ha combinato giochi e attività educative sulla sicurezza antincendio. I piccoli partecipanti hanno potuto sperimentare attività interattive in un ambiente sicuro, con percorsi che simulavano interventi dei vigili del fuoco. L’iniziativa si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Un’esperienza che unisce divertimento e apprendimento: sabato 16 e domenica 17 maggio il centro commerciale Ipercity di Albignasego ha ospitato “Pompieropoli”, un percorso ludico-educativo dedicato ai bambini e realizzato insieme all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Padova.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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