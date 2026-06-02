Yamal Dembélé Bellingham e altri grandi campioni indosseranno queste scarpe da calcio adidas ai Mondiali
Durante i Mondiali, alcuni dei più noti calciatori vestiranno scarpe adidas della linea Road to Glory. Tra questi ci sono Dembélé, Bellingham e altri grandi nomi del calcio internazionale. Le scarpe sono state progettate appositamente per l’evento e saranno indossate durante le partite dai protagonisti del torneo. La linea porta il nome che richiama il percorso verso la gloria nel massimo palcoscenico del calcio mondiale.
Già il nome dice tutto, Road to Glory, sintesi perfetta per descrivere il cammino che attende i grandi campioni ai prossimi Mondiali. Ma Road to Glory è anche il nome della nuovissima collezione di adidas, creata proprio per la Coppa del mondo che inizierà il prossimo 11 giugno. Il pack include tre diversi modelli di scarpe: Predator, F50 e COPA. Courtesy of adidas press office Courtesy of adidas press office Courtesy of adidas press office Nuova colorazione e un dettaglio mai visto prima. La collezione Road to Glory è caratterizzata da un'accesa base Solar Red: ciascuna scarpa presenta dettagli neri e accenti dorati che prendono ispirazione direttamente dall'iconico trofeo della FIFA World Cup™. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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Lamine Yamal vs Bellingham — Trophy Collection
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