Yamal Dembélé Bellingham e altri grandi campioni indosseranno queste scarpe da calcio adidas ai Mondiali

Notizia in breve

Durante i Mondiali, alcuni dei più noti calciatori vestiranno scarpe adidas della linea Road to Glory. Tra questi ci sono Dembélé, Bellingham e altri grandi nomi del calcio internazionale. Le scarpe sono state progettate appositamente per l’evento e saranno indossate durante le partite dai protagonisti del torneo. La linea porta il nome che richiama il percorso verso la gloria nel massimo palcoscenico del calcio mondiale.