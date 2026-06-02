Vuole investirli! Caos nella città | cosa succede

Un uomo di 60 anni è stato arrestato e si trova in carcere a Campobasso, dopo che il gip ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare su richiesta della Procura di Larino. La misura riguarda un episodio legato a un tentativo di investimento di persone. La vicenda ha causato scompiglio in città, con le autorità che stanno accertando i dettagli delle azioni dell’indagato. La procedura giudiziaria è ancora in corso.

Un uomo di 60 anni di origine marocchina si trova attualmente nella casa circondariale di Campobasso dopo che il gip, su richiesta della Procura di Larino, ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare. L’accusa è di tentato omicidio e lesioni: secondo gli investigatori, lo scorso 19 maggio avrebbe deliberatamente puntato la propria vettura contro un gruppo di tre persone sedute su una panchina a Civitacampomarano, piccolo comune del Molise. Le vittime sono riuscite a scansarsi appena in tempo, evitando conseguenze ben più gravi. La dinamica ricostruita dai carabinieri al termine di circa dieci giorni di indagini è particolarmente inquietante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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