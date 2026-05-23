Una festa di prima comunione si è conclusa con diverse esplosioni e incendi nel quartiere di Bagnoli, alla periferia occidentale di Napoli. Testimoni riferiscono di forti boati e fiamme che hanno coinvolto le strade, creando scompiglio tra i presenti. La situazione si è protratta per diversi minuti, con persone che sono fuggite spaventate e i soccorritori intervenuti sul posto. Nessuna informazione ufficiale sulle cause o sui feriti.

Una festa di prima comunione si è trasformata in una lunga sequenza di esplosioni e momenti di forte tensione nel quartiere di Bagnoli, nella periferia occidentale di Napoli. L’evento, nato come celebrazione familiare, è degenerato in un contesto caratterizzato da bombe carta e fuochi d’artificio durati oltre trenta minuti. Il rumore continuo e le deflagrazioni hanno provocato allarme tra i residenti, che hanno segnalato la situazione alle autorità. Alcune auto in sosta sono state danneggiate dalle esplosioni e dalle fiamme generate dai botti. L’intera area è stata descritta dai testimoni come uno scenario caotico e difficile da contenere. Le chiamate alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, caos nella città: esplosioni e fiamme tra le vie! Cosa succede

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Le prime immagini dellesplosione durante la festa di Capodanno a Crans-Montana

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