Violenza psicologica e solitudine delle vittime Giorlandino | Più attenzione ai segnali che precedono le tragedie
La violenza contro le donne si manifesta anche attraverso forme di abuso psicologico che, spesso, passano inosservate. Le vittime possono vivere anni di solitudine e perdita di serenità senza evidenti segni fisici, rendendo difficile il riconoscimento del problema. È importante prestare attenzione ai segnali che precedono le tragedie, come cambiamenti di comportamento o isolamento, per intervenire prima che la situazione degeneri.
«La violenza sulle donne non è fatta soltanto di lividi, aggressioni o episodi eclatanti. Esiste una dimensione più silenziosa, quella psicologica, che spesso consuma la serenità delle vittime per anni e che merita di essere ascoltata e approfondita con la massima attenzione». È la riflessione della dottoressa Mariastella Giorlandino, che torna a richiamare l'attenzione sul tema della tutela delle donne e della prevenzione. Secondo Giorlandino, il dibattito pubblico tende ancora troppo spesso a concentrarsi sugli episodi più gravi, quando ormai il danno si è già prodotto. «Le cronache ci raccontano quasi ogni giorno casi di donne che hanno chiesto aiuto, manifestato paure, denunciato situazioni di disagio o di forte pressione emotiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizie e thread social correlati
Mariastella Giorlandino lancia l'allarme: "Troppo spesso i segnali della violenza vengono sottovalutati"Mariastella Giorlandino ha dichiarato che spesso i segnali di violenza vengono ignorati.
Esofago di Barrett: i segnali invisibili che precedono il tumoreUn cambiamento lento e impercettibile della mucosa dell’esofago può rappresentare un rischio serio per la salute.
Temi più discussi: Aggressione a Parma, Flc Cgil: La violenza non diventi normalità; Il teatro si fa memoria civile: all'Auditorium lo spettacolo Ritorno dedicato a Sara Pedri; Segni di frusta insanguinati e la tardiva confessione di una giovane madre che ha abusato del figlio: il bambino non aveva rotella di scorta.; Grottaferrata – Serata partecipata per la presentazione del libro Salti nel buio di Rita De Santis.
Violenza psicologica e solitudine delle vittime. Giorlandino: Più attenzione ai segnali che precedono le tragedieLa violenza sulle donne non è fatta soltanto di lividi, aggressioni o episodi eclatanti. Esiste una dimensione più silenziosa, ... iltempo.it
30 anni di solitudine reddit
Violenza giovanile: sguardi neuropsichiatrici e psicologici su un fenomeno in crescita e’ stata la conferenza del PROF. TONINO CANTELMI Neuropsichiatra Psicologo Psicoterapeuta organizzata dalla Società Dante l’11 u.s. Di fronte alle Istituzioni, Associazi - Facebook facebook
Mariastella Giorlandino lancia l'allarme: Troppo spesso i segnali della violenza vengono sottovalutatiDietro una denuncia per stalking o per violenza psicologica spesso non c'è soltanto un fascicolo da esaminare. C'è una donna ... iltempo.it