La violenza contro le donne si manifesta anche attraverso forme di abuso psicologico che, spesso, passano inosservate. Le vittime possono vivere anni di solitudine e perdita di serenità senza evidenti segni fisici, rendendo difficile il riconoscimento del problema. È importante prestare attenzione ai segnali che precedono le tragedie, come cambiamenti di comportamento o isolamento, per intervenire prima che la situazione degeneri.

«La violenza sulle donne non è fatta soltanto di lividi, aggressioni o episodi eclatanti. Esiste una dimensione più silenziosa, quella psicologica, che spesso consuma la serenità delle vittime per anni e che merita di essere ascoltata e approfondita con la massima attenzione». È la riflessione della dottoressa Mariastella Giorlandino, che torna a richiamare l'attenzione sul tema della tutela delle donne e della prevenzione. Secondo Giorlandino, il dibattito pubblico tende ancora troppo spesso a concentrarsi sugli episodi più gravi, quando ormai il danno si è già prodotto. «Le cronache ci raccontano quasi ogni giorno casi di donne che hanno chiesto aiuto, manifestato paure, denunciato situazioni di disagio o di forte pressione emotiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Violenza psicologica e solitudine delle vittime. Giorlandino: «Più attenzione ai segnali che precedono le tragedie»

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