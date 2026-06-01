Mariastella Giorlandino ha dichiarato che spesso i segnali di violenza vengono ignorati. Ha sottolineato che dietro una denuncia per stalking o violenza psicologica non ci sono solo documenti da analizzare, ma anche aspetti che richiedono attenzione. La sua osservazione mette in evidenza come molte situazioni di maltrattamento possano passare inosservate o non essere adeguatamente prese sul serio.

Dietro una denuncia per stalking o per violenza psicologica spesso non c'è soltanto un fascicolo da esaminare. C'è una donna che ha vissuto mesi, a volte anni, di paura, isolamento, minacce e umiliazioni. C'è una persona che ha trovato il coraggio di rompere il silenzio e di chiedere aiuto. Eppure, troppo spesso, la reale gravità di certe situazioni emerge soltanto quando la spirale della violenza degenera in episodi drammatici e irreparabili. Senza alcuna generalizzazione e nel pieno rispetto del lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine, resta forte la percezione che alcune denunce per atti persecutori, minacce o comportamenti ossessivi possano talvolta essere considerate insufficientemente rilevanti nelle fasi iniziali delle indagini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mariastella Giorlandino lancia l'allarme: "Troppo spesso i segnali della violenza vengono sottovalutati"

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