VIDEO | 2 giugno a Messina la bandiera si alza sulle note dell’inno | momento solenne in piazza Unione Europea

Notizia in breve

Il 2 giugno, a Messina, si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera in piazza Unione Europea, davanti a Palazzo Zanca. La manifestazione ha incluso l’esecuzione dell’inno nazionale e un momento solenne per celebrare la Festa della Repubblica. La giornata ha ricordato anche gli ottant’anni dalla nascita della Repubblica Italiana. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni istituzionali e ha coinvolto le autorità locali.