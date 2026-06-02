VIDEO | 2 giugno a Messina la bandiera si alza sulle note dell’inno | momento solenne in piazza Unione Europea
Il 2 giugno, a Messina, si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera in piazza Unione Europea, davanti a Palazzo Zanca. La manifestazione ha incluso l’esecuzione dell’inno nazionale e un momento solenne per celebrare la Festa della Repubblica. La giornata ha ricordato anche gli ottant’anni dalla nascita della Repubblica Italiana. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni istituzionali e ha coinvolto le autorità locali.
Messina celebrato la Festa della Repubblica con la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera davanti a Palazzo Zanca, cuore istituzionale della città, nel giorno in cui si ricordano gli ottant’anni dalla nascita della Repubblica Italiana.Alle ore 10, come da programma predisposto dalla Prefettura. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Laura PAUSINI emoziona il mondo sulle note dell'INNO DI MAMELI |
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