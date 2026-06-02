Il consiglio comunale l’altra sera ha approvato il Contratto di rigenerazione urbana (Cru) che sarà sottoscritto con la Regione, nuovo passaggio nel progetto di riqualificazione di piazza Alcide Cervi, nel cuore di Praticello. L’intervento, finanziato con 400mila euro, punta a trasformare l’attuale piazza, oggi usata soprattutto come parcheggio, in uno spazio più verde e vivibile. Sono previste la riduzione delle superfici asfaltate e impermeabili, nuove aree verdi e zone drenanti, per migliorare qualità urbana, l’aspetto estetico e sostenibilità ambientale. Accanto ai lavori sarà avviato un percorso partecipativo con cittadini, associazioni e commercianti, attraverso incontri pubblici e una "Officina di Comunità" a cui tutti sono invitati a partecipare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via le auto dal cuore di Praticello. La piazza sarà uno spazio verde

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