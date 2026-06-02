Durante il ponte festivo, il beach club Twiga a Marina di Pietrasanta ha registrato il tutto esaurito, attirando numerosi ospiti. La struttura, nota per il suo stile e le iniziative di moda, ha proposto un’esibizione con la giraffa come elemento centrale. La serata ha visto anche la presenza di 50 Cent, in attesa di un suo prossimo concerto. La combinazione di cucina, moda e intrattenimento ha contribuito a un’affluenza record.

Marina di Pietrasanta (Lucca), 2 giugno 2026 – La giraffa incanta. Il Twiga cattura moda e personaggi grazie ad una formula show condita da cucina e quel tocco creativo della linea Banano di Dolce & Gabbana che dà anima a tutto il beach club. Il locale ha fatto il boom nel ponte festivo di apertura dell’estate: tutto previsto dal gruppo LMDV Hospitality di Leonardo Maria Del Vecchio che ha calato un asso potente, la performance di Alessandro Ristori, acclamato nei jet set club di tutto il mondo dopo aver conquistato anche il principe William d’Inghilterra, Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam. Gli ospiti. Ecco infatti un parterre d’eccezione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Versilia by night, il Twiga fa il pieno nel ponte festivo. E sale l’attesa per 50 Cent

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