Versilia | 6 salvataggi tra correnti e buche improvvise in mare

Notizia in breve

Nella zona della Versilia, sei persone sono state salvate a causa di correnti e buche improvvise in mare. Le operazioni di salvataggio hanno coinvolto i bagnini, che sono riusciti a raggiungere alcune bambine rimaste intrappolate in una buca. Tra i turisti presenti, alcuni britannici si sono spinti troppo al largo, rischiando di trovarsi in difficoltà. Le autorità hanno effettuato interventi di assistenza e soccorso nelle ultime ore.