A Sanremo 2027 si sta pensando di introdurre una serata dedicata all’Eurovision, chiamata “Eurovision Night”. La novità sarebbe parte di un progetto per rinnovare il festival, che quest’anno ha visto l’arrivo di Stefano De Martino come conduttore, dopo l’addio di Carlo Conti. La proposta di una serata speciale dedicata all’evento europeo si sta valutando come parte di una serie di possibili modifiche al format tradizionale. Finora, non sono stati confermati dettagli ufficiali o date precise.

Dopo l’addio di Carlo Conti, a Sanremo l’era Stefano De Martino è ufficialmente iniziata, e si prevedono grandi cambiamenti. Secondo alcune voci, lanciate inizialmente da Dagospia e poi riprese da diverse testate, il nuovo direttore artistico avrebbe intenzione di modificare il focus della quarta serata, da diversi anni dedicata alle cover, e trasformarla in una sorta di Eurovision Night. Sul palco dell’ Ariston, il venerdì, i Big in gara riproporrebbero quindi il proprio inedito in una veste totalmente diversa, con una messa in scena pensata per il pubblico internazionale, con coreografie e un taglio più conforme alla competizione europea. L’ipotesi per Sanremo 2027: via le cover, dentro la “Eurovision Night”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Venti di cambiamento a Sanremo 2027: in arrivo la “Eurovision Night”?

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Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027, ipotesi Antonella Clerici

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