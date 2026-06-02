Venezia ha vinto la Regata delle Repubbliche Marinare interrotto il dominio di Genova
Venezia ha vinto la 71ª edizione della Regata delle Repubbliche Marinare, disputata nel pomeriggio lungo il fiume Arno a Pisa. La competizione si è svolta sulla distanza di duemila metri e ha interrotto il dominio di Genova, che aveva vinto le precedenti edizioni. La vittoria di Venezia rappresenta un risultato importante per la città, che si è aggiudicata il trofeo dopo aver battuto le altre repubbliche storiche.
Venezia ha vinto la 71ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche marinare che si è svolta nel pomeriggio in Arno a Pisa, sulla distanza dei duemila metri. Il galeone verde di San Marco non centrava il successo dal 2019 e si è imposto dopo una gara condotta sempre in testa davanti a Genova. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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