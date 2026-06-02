Venezia ha vinto la Regata delle Repubbliche Marinare interrotto il dominio di Genova

Da veneziatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venezia ha vinto la 71ª edizione della Regata delle Repubbliche Marinare, disputata nel pomeriggio lungo il fiume Arno a Pisa. La competizione si è svolta sulla distanza di duemila metri e ha interrotto il dominio di Genova, che aveva vinto le precedenti edizioni. La vittoria di Venezia rappresenta un risultato importante per la città, che si è aggiudicata il trofeo dopo aver battuto le altre repubbliche storiche.

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Venezia ha vinto la 71ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche marinare che si è svolta nel pomeriggio in Arno a Pisa, sulla distanza dei duemila metri. Il galeone verde di San Marco non centrava il successo dal 2019 e si è imposto dopo una gara condotta sempre in testa davanti a Genova. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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