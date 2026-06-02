Varese 7 violazioni in 10 giorni | l’uomo ai domiciliari finisce in carcere

Notizia in breve

Un uomo ai domiciliari a Varese è stato arrestato e portato in carcere dopo aver violato le restrizioni per dieci giorni consecutivi. Durante questo periodo, ha eluso le verifiche delle forze dell’ordine in almeno sette occasioni. Le autorità hanno accertato che l’uomo aveva coinvolto altre persone e utilizzato sostanze, motivo per cui sono intervenuti i carabinieri. Le verifiche hanno portato alla sua cattura e al trasferimento nel carcere locale.