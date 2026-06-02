Dopo la conclusione del programma, Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi, escludendo Martina Calabrò. Sui social, alcuni utenti hanno notato una possibile tensione tra Elisa e Ciro, mentre altri hanno segnalato un gesto che potrebbe essere interpretato come una frecciatina nei confronti di Martina. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte dei protagonisti, e le discussioni sui social continuano a dividersi.

Uomini e Donne si è concluso con la scelta di Ciro Solimeno, che ha preferito Elisa Leonardi a Martina Calabrò. Questo episodio ha generato reazioni accese nel pubblico e tra le ex corteggiatrici. La scelta è avvenuta in un clima turbolento e le ripercussioni non si sono fatte attendere, con polemiche che continuano a infiammare i social. Ciro ed Elisa: grande passo di lui e cosa hanno deciso sulla convivenza Uomini e Donne gossip: il retroscena sulla scelta di Ciro Solimeno. Durante la scelta, Martina Calabrò ha mostrato grande sportività, ma le cose sono cambiate una volta terminata la registrazione. Secondo testimoni, la situazione è degenerata, con Martina e le sue sorelle che avrebbero iniziato a inveire contro Elisa Leonardi e le sue amiche. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, frecciatina di Elisa e Ciro a Martina? Gesto social e polemiche

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Uomini e donne, Elisa semina indizi sui social per il suo Ciro

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