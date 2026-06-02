Uomini e Donne frecciatina di Elisa e Ciro a Martina? Gesto social e polemiche

Da anticipazionitv.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo la conclusione del programma, Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi, escludendo Martina Calabrò. Sui social, alcuni utenti hanno notato una possibile tensione tra Elisa e Ciro, mentre altri hanno segnalato un gesto che potrebbe essere interpretato come una frecciatina nei confronti di Martina. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte dei protagonisti, e le discussioni sui social continuano a dividersi.

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Uomini e Donne si è concluso con la scelta di Ciro Solimeno, che ha preferito Elisa Leonardi a Martina Calabrò. Questo episodio ha generato reazioni accese nel pubblico e tra le ex corteggiatrici. La scelta è avvenuta in un clima turbolento e le ripercussioni non si sono fatte attendere, con polemiche che continuano a infiammare i social. Ciro ed Elisa: grande passo di lui e cosa hanno deciso sulla convivenza Uomini e Donne gossip: il retroscena sulla scelta di Ciro Solimeno. Durante la scelta, Martina Calabrò ha mostrato grande sportività, ma le cose sono cambiate una volta terminata la registrazione. Secondo testimoni, la situazione è degenerata, con Martina e le sue sorelle che avrebbero iniziato a inveire contro Elisa Leonardi e le sue amiche. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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