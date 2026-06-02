A Fabriano si terranno numerosi eventi per celebrare i 700 anni della Pia Università dei Cartai. La manifestazione coinvolgerà diverse iniziative che si svolgeranno nel corso dell’anno, senza dettagli specifici sulle date o le modalità. La celebrazione si concentrerà sulla storia e le tradizioni dell’istituzione, con eventi che coinvolgeranno la comunità locale e i visitatori. Non sono stati comunicati altri particolari riguardo ai programmi o alle modalità di partecipazione.

Una vera e propria pioggia di eventi è pronta a riversarsi su Fabriano per celebrare una particolare ricorrenza: i 700 anni della Pia Università dei Cartai. Ci sono anniversari che appartengono a una città intera, che affondano le radici così in profondità nella sua identità da renderla incomprensibile senza di essi. Non si tratta semplicemente di commemorare una data, ma di raccontare come una corporazione medievale abbia attraversato sette secoli di storia senza mai interrompere il proprio cammino, arrivando fino a noi come testimonianza vivente di una tradizione che ha cambiato il mondo. Fabriano e la carta sono un binomio inscindibile.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Università dei Cartai: eventi per i 700 anni

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Franco Oppietti - La Pia Università dei Cartai: 700 anni con la patrona Santa Maria Maddalena

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