Una gara ciclistica amatoriale si svolge nella zona industriale di Bellocchi e Chiaruccia, con partecipanti, bandiere e pubblico. La manifestazione si tiene durante una mattinata, coinvolgendo la comunità locale. Sono stati registrati alcuni disagi per chi deve muoversi nell’area, a causa delle restrizioni e delle attività legate all’evento. La manifestazione coinvolge sportivi e spettatori, senza altri dettagli sulla durata o le modalità della gara.

Una mattinata di sport, bandiere e comunità, ma anche qualche inevitabile disagio per chi dovrà muoversi nella zona industriale di Bellocchi e Chiaruccia. Questa mattina, nel giorno della Festa della Repubblica, Bellocchi si prepara ad accogliere la gara ciclistica amatoriale organizzata dall’A.S.D. 2P Bellocchi, una manifestazione che porterà le due ruote lungo le strade del quartiere trasformando per qualche ora la viabilità ordinaria in un circuito sportivo. La partenza è prevista alle 9 da via VI Strada, nella zona industriale di Bellocchi, dove la gara si concluderà intorno alle 13. Il percorso interesserà via VI Strada, via I Strada, via V Strada, XXXI Strada in località Chiaruccia, la Strada Comunale del Boschetto e la Strada Provinciale 92 Cerbara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una mattinata di sport e bandiere. Bellocchi accoglie la gara ciclistica amatoriale

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