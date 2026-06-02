Un uomo infortunato sopra Blevio | interviene l' elisoccorso

Notizia in breve

Un uomo di 58 anni è stato soccorso ieri pomeriggio sopra Blevio a causa di un infortunio in una zona difficile da raggiungere. L'intervento ha coinvolto un elicottero, che è atterrato nelle vicinanze per evacuare il ferito. La zona impervia ha reso complessa la procedura di salvataggio, con i soccorritori che hanno operato per garantire la sicurezza dell'uomo. Nessun dettaglio sulle cause dell'incidente è stato comunicato.