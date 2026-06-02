Un uomo infortunato sopra Blevio | interviene l' elisoccorso

Da quicomo.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 58 anni è stato soccorso ieri pomeriggio sopra Blevio a causa di un infortunio in una zona difficile da raggiungere. L'intervento ha coinvolto un elicottero, che è atterrato nelle vicinanze per evacuare il ferito. La zona impervia ha reso complessa la procedura di salvataggio, con i soccorritori che hanno operato per garantire la sicurezza dell'uomo. Nessun dettaglio sulle cause dell'incidente è stato comunicato.

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Complessa operazione di soccorso ieri, 1 giugno a Blevio, per aiutare e trarre in salvo un uomo di 58 anni in difficoltà in una zona impervia sopra Blevio. L'uomo è stato raggiunto dai soccorritori del Soccorso alpino ma viste le sue condizioni (non è chiaro se abbia avuto un malore o se si sia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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