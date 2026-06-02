Un posto al sole le anticipazioni del 3 giugno 2026 | un incontro inaspettato per Alberto

Da dilei.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, cornice delle storie prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 3 giugno 2026. Nella puntata precedente. Martedì 2 giugno, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Greta si dedica con sempre maggiore attenzione alla figlia e, pur di tutelarla, arriva a scontrarsi con Roberto, aumentando le tensioni anche con Marina. Cristina affronta l’interrogazione che può evitarle di perdere l’anno scolastico. 🔗 Leggi su Dilei.it

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