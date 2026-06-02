Un pesce che mangia i rifiuti sul molo di Montalto Marina | FOTO

La sagoma di un grande pesce metallico ha fatto la sua comparsa al termine del braccio di Montalto Marina, proprio dove il fiume Fiora incontra il mar Tirreno. Non si tratta di un'installazione artistica astratta, ma di un vero e proprio cassonetto speciale progettato per catturare la plastica e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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