Provincia di Caserta confronto con i Comuni sul piano impianti rifiuti | FOTO

Nella provincia di Caserta si è tenuto un incontro presso l’Auditorium della Provincia, coinvolgendo rappresentanti dei Comuni e istituzioni locali. La riunione ha riguardato la definizione delle aree considerate idonee o meno per la collocazione di impianti di trattamento dei rifiuti, nell’ambito del Piano di individuazione delle zone dedicate a questo scopo. La discussione ha coinvolto vari enti e amministrazioni per stabilire le linee guida del progetto.

Si è svolto presso l’Auditorium della Provincia di Caserta il tavolo di consultazione e coordinamento istituzionale dedicato alla predisposizione del Piano di individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti.Nel corso dell’incontro con i.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Provincia di Caserta, il confronto con i Comuni sul piano impiantiTempo di lettura: 2 minutiSi è svolto presso l’Auditorium della Provincia di Caserta il tavolo di consultazione e coordinamento istituzionale... Provincia di Caserta, piano rifiuti: al via il confronto con il Terzo Settore sulle aree idoneeEntra nel vivo il percorso di pianificazione territoriale della Provincia di Caserta per l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Provincia di Caserta, piano rifiuti: al via il confronto con il Terzo Settore sulle aree idonee; Caserta al centro del confronto sulla Co-governance dei beni comuni: l'incontro al Campo Laudato Si'; Trentola Ducenta, Regione e Provincia intervengono sul Puc: confronto acceso tra Apicella e Griffo; Casini rilancia il centro: Ora i partiti ritrovino il valore del confronto. CGIL Caserta, al Campo Laudato Sì confronto su rigenerazione urbana e patti di collaborazioneScopri tutti i dettagli riguardo CGIL Caserta, al Campo Laudato Sì confronto su rigenerazione urbana e patti di collaborazione . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com PARLA LA NEO PRESIDENTE - Annamaria Dell’Aprovitola: L’ASI torni ad essere motore dello sviluppo della provincia di Caserta21:11:37 CASERTA. Con senso di responsabilità istituzionale e profonda consapevolezza del compito affidatomi, assumo da oggi la Presidenza del Consorzio ASI Caserta, ente strategico per lo sviluppo pr ... casertafocus.net Il Monte Petrino , situato a Mondragone in provincia di Caserta, è un rilievo sedimentario costituito da strati calcarei, ricco di storia e leggende. Grazie alla sua posizione dominante sulla piana e sul mare, sin dall’antichità è stato un punto strategico importa - facebook.com facebook