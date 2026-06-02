Stasera, martedì 2 giugno, su Canale 5 va in onda una nuova puntata della serie spagnola con Megan Montaner. La trama si concentra su eventi che coinvolgono i personaggi principali, con sviluppi che si susseguono nel corso della puntata. La narrazione si concentra sui rapporti interpersonali e le vicende che si svolgono nel contesto della storia. Non sono stati forniti dettagli sui singoli episodi o sui colpi di scena previsti.

Proseguirà questa sera su Canale 5, martedì 2 giugno 2026, dopo La Ruota della Fortuna, Un nuovo inizio, serie tv spagnola uscita nel 2023, adattamento dell'italiana La Sposa con Alessandra Mastronardi andato in onda sulla Rai. Entre Tierras, questo il titolo spagnolo della serie tv, è già disponibile su Netflix in Italia. Nel frattempo in Spagna è stata trasmessa anche una seconda stagione. La protagonista è Megan Montaner, volto molto amato della serialità spagnola, conosciuta al pubblico italiano grazie a Il Segreto. Un nuovo inizio è ambientata in un piccolo paese rurale spagnolo negli anni'60 dove Maria, dopo la morte del padre, si prende cura dei fratelli mentre il ragazzo di cui è innamorata è sparito dopo esser andato a cercar fortuna in Germania. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un nuovo inizio, le anticipazioni delle puntate di stasera martedì 2 giugno

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