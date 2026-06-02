Martedì 9 giugno 2026 va in onda su Canale 5 la terza puntata di Un Nuovo Inizio. María e Manuel devono affrontare una scelta che potrebbe cambiare il loro percorso. La puntata si concentra su decisioni e tensioni tra i personaggi principali, con momenti di confronto e rivelazioni. Non sono previsti altri dettagli sulla trama.

La terza puntata di Un Nuovo Inizio, in onda martedì 9 giugno 2026 su Canale 5, promette emozioni intense e svolte inattese. Le tensioni tra i protagonisti raggiungono il punto di rottura, mentre nuovi sentimenti e vecchi rancori si intrecciano in un equilibrio sempre più fragile. Tra riavvicinamenti impossibili, verità nascoste e decisioni che cambieranno tutto, la storia si prepara a un passaggio decisivo. Ma cosa spingerà María a partire con Manuel? Quale segreto nasconde Justa? E che ruolo avrà Claudia nel nuovo equilibrio della famiglia Cervantes? La puntata del 9 giugno si apre con un gesto che cambia ogni cosa. María, ferita ma determinata, decide di partire per la Mancia insieme a Manuel, lasciandosi alle spalle José e le sue manipolazioni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Nuovo Inizio, anticipazioni della puntata del 9 giugno 2026: la scelta di María e Manuel

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