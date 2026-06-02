Il centrocampista, storico giocatore dell'Atletico Madrid, è stato messo nel mirino della Juventus. Considerato un punto di riferimento per la squadra spagnola, si distingue per il suo ruolo di leader e presenza dominante in campo. La società bianconera valuta un possibile acquisto per rafforzare la mediana, cercando un giocatore con caratteristiche di leadership e affidabilità. La trattativa è in fase di valutazione, senza conferme ufficiali al momento.

Un mese fa Spalletti, nell'annunciare l'ufficialità del rinnovo, ha detto una cosa che pare scontata ma non lo è: "La Juve è prima di tutto identità". Voleva probabilmente dire che prima di fare gli juventini, leggasi mercato, progetti e robe così, bisogna fare la Juve, quel club che a forza di alzare coppe negli anni era diventava persino antipatico e che si identificava intorno a quella frase di Boniperti per cui "vincere non è importante, è l'unica cosa che conta". Cosa che ora non succede più, i bianconeri non vincono uno scudetto da sei anni e non superano gli ottavi di Champions, coppa la prossima stagione nemmeno disputeranno, da sette. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un leader nato per una squadra in cerca d'identità: ecco perché Koke può servire a Spalletti

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