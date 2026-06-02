Un concorso di scrittura in nome di Lorenzo Claris Appiani per una cultura della consapevolezza
Mercoledì 3 giugno alle 10 si svolgerà un concorso di scrittura dedicato a Lorenzo Claris Appiani. L’evento si terrà nell’aula magna del Tribunale di Vasto. La partecipazione è rivolta a studenti e coinvolge temi legati alla cultura della consapevolezza. L’iniziativa mira a promuovere la scrittura come strumento di sensibilizzazione. L’organizzazione prevede attività di lettura e consegna di premi ai vincitori. Nessuna informazione è stata comunicata sui numeri di partecipanti o sui criteri di valutazione.
VASTO – Si terrà mercoledì 3 giugno alle ore 10, nell’aula magna del Tribunale di Vasto, l’appuntamento conclusivo del progetto “Alleniamoci al rispetto” promosso dall’associazione Emily Abruzzo e dal Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza” e patrocinato dall’assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Vasto. L’impatto dei testi di musica rap. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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