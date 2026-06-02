Un concorso di scrittura in nome di Lorenzo Claris Appiani per una cultura della consapevolezza

Notizia in breve

Mercoledì 3 giugno alle 10 si svolgerà un concorso di scrittura dedicato a Lorenzo Claris Appiani. L’evento si terrà nell’aula magna del Tribunale di Vasto. La partecipazione è rivolta a studenti e coinvolge temi legati alla cultura della consapevolezza. L’iniziativa mira a promuovere la scrittura come strumento di sensibilizzazione. L’organizzazione prevede attività di lettura e consegna di premi ai vincitori. Nessuna informazione è stata comunicata sui numeri di partecipanti o sui criteri di valutazione.