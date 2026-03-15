80 anni di scrittura | il record di un’astigiana al concorso

Franca Garesio Pelissero, nata a Cinaglio in provincia di Asti, partecipa al Premio Inedito Colline di Torino 2026 come la concorrente più anziana. La sua presenza al concorso segna ottant’anni di attività nella scrittura. La donna, originaria della zona, si presenta con la volontà di condividere la sua esperienza attraverso la partecipazione a questa edizione del premio.

La scrittura non ha scadenza. Franca Garesio Pelissero, nata a Cinaglio nel territorio astigiano, si presenta come la partecipante più anziana al Premio Inedito Colline di Torino 2026. Con oltre ottant’anni alle spalle e una carriera da insegnante alle spalle, porta con sé un manoscritto che fonde memoria storica e narrazione personale. La sua presenza tra quasi 1100 candidati segna un record assoluto per questa edizione del concorso letterario. L’interesse suscitato dalla sua candidatura va oltre il semplice dato anagrafico. Si tratta di un caso che mette in luce la vitalità culturale delle comunità locali del Monferrato e dell’Astigiano. Mentre i giovani si affollano nei concorsi, l’esperienza di una donna della terza generazione diventa un punto di riferimento per la continuità della tradizione scritta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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