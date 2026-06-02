Un 2 giugno tra la cultura di Firenze
Il 2 giugno a Firenze si apre con la cerimonia dell’alza bandiera in piazza della Repubblica, seguita dal corteo che si muove verso piazza della Signoria.
Il 2 giugno di Firenze inizia con la cerimonia dell’alza bandiera in piazza della Repubblica, poi il corteo fino a piazza della Signoria. Folla in città, con quasi il 95% di strutture occupate per un maxi ponte che nel capoluogo toscano assicura arte, cultura, cucina e divertimento a visitatori di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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