un 2 giugno tra la cultura di firenze

Il 2 giugno di Firenze inizia con la cerimonia dell’alza bandiera in piazza della Repubblica, poi il corteo fino a piazza della Signoria. Folla in città, con quasi il 95% di strutture occupate per un maxi ponte che nel capoluogo toscano assicura arte, cultura, cucina e divertimento a visitatori di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Gli eventi di giugno a Firenze e Città Metropolitana di Firenze

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Non solo esposizione: il 16 e 23 giugno (dalle 17:30 in Sala Ketty al MAD) ci saranno talk di approfondimento con esperti di comunicazione visiva e design, trasmessi in diretta su Controradio. Un'occasione per riflettere sul futuro. #Design #EventiFirenze x.com

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