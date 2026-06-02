Durante il ponte del 2 giugno, le spiagge di Mondello, Catania e Cesenatico sono state affollate da migliaia di persone. Le condizioni meteorologiche con sole e temperature elevate hanno attirato molti visitatori, che hanno approfittato dell’ultimo giorno di relax prima di tornare alle routine quotidiane. Le spiagge sono state prese d’assalto, con numerosi bagnanti che hanno trascorso il tempo in mare e sotto il sole.

Sole e temperature estive hanno accompagnato l'ultima giornata del ponte del 2 giugno. Da Mondello a Catania fino a Cesenatico, migliaia di persone hanno affollato le spiagge. Tra bagni e tintarella, in molti hanno approfittato di un assaggio d'estate. "Sembra già estate", raccontano i bagnanti tra ombrelloni e passeggiate sul lungomare. Nel pomeriggio è iniziato anche il grande rientro. Oltre 20 milioni di italiani si sono messi in viaggio, con traffico intenso e rallentamenti su diversi tratti della rete autostradale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ultimo tuffo e poi il rientro: spiagge piene da Mondello a Cesenatico

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