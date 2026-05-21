Pulizia delle spiagge la rabbia da Romagnolo | Qui solo un piccolo intervento c' è più attenzione per Mondello

Dopo l'intervento di pulizia sulla spiaggia di Romagnolo, alcuni residenti si sono detti insoddisfatti, lamentando che l’intervento sia stato troppo limitato. Il presidente della seconda circoscrizione ha espresso disappunto, sottolineando come ci sia stata più attenzione per altre zone, in particolare per Mondello. La richiesta di interventi estesi lungo la Costa Sud era stata avanzata prima dell’intervento, ma non sono stati effettuati ulteriori lavori in quella zona. La pulizia si è conclusa con sentimenti contrastanti tra i residenti.

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Conclusa la pulizia della spiaggia di Romagnolo, ma l'intervento ha lasciato l'amaro in bocca a chi, come il presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico, aveva sollecitato interventi anche lungo la Costa Sud. "Dal lavoro svolto a Romagnolo - commenta - emerge un dato evidente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lavori di pulizia delle spiagge dopo la violenta mareggiata: raccolte 50 tonnellate di legname Sullo stesso argomento Ostia, al via la pulizia straordinaria delle spiagge pubblicheOstia, 2 aprile 2026 – Sono iniziati a Ostia gli interventi di pulizia straordinaria delle spiagge pubbliche di Roma Capitale. Pulizia delle spiagge a Salerno, in vista delle festività pasquali: operatori in azionePasqua è alle porte: in vista dell'afflusso di turisti e cittadini sul litorale, Salerno Pulita ha deciso, anche in seguito a un confronto con la... ROBOT CINESI PULISCONO LA SPIAGGIA. MA LA VERA MOSSA È UN’ALTRA. Durante il Boao Forum for Asia 2026, nella provincia di Hainan (città di Boao/Qionghai), la Cina ha avviato il primo pilot di robot per la pulizia delle spiagge. Si tratta di cingolati s x.com Pulizia di fondali e spiaggia con workshop e torneo di cirulla a cura degli Amici del Mare di SoriSabato 23 maggio l'Asd Amici del Mare di Sori organizza una giornata dedicata alla pulizia di fondali e spiaggia, in collaborazione con commercianti e associazioni del territorio. Il programma prevede ... genovatoday.it Pulizia della piccola spiaggia La Maddalena (Sardegna) reddit Al via la pulizia la pulizia delle spiagge ad AspraHa preso il via nella giornata di oggi un intervento di pulizia straordinaria di tutte le spiagge del borgo marinaro di Aspra, un'operazione propedeutica alla regolare fruizione delle coste da parte d ... comune.bagheria.pa.it