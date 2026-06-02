Uliveto divorato dalle fiamme | 600 alberi in cenere e un danno da oltre diecimila euro

Un incendio di sterpaglie ha interessato anche Villafranca Sicula, causando danni a uliveti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. In totale, sono andati distrutti circa 600 alberi di ulivo e il danno stimato supera i diecimila euro. L’incendio si è propagato oltre le aree di Favara, Porto Empedocle e Realmonte, dove si sono verificati altri incendi.

Non soltanto a Favara e fra Porto Empedocle e Realmonte. Anche a Villafranca Sicula, il fuoco - appiccato a delle sterpaglie - ha creato danni. Le fiamme hanno raggiunto un appezzamento di terreno coltivato ad uliveto e hanno divorato 600 alberi. Un danno da oltre 10 mila euro per la proprietaria. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Taglio dell'albero in alto: Come la precisione salva la natura

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