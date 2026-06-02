Alcuni sviluppatori stanno creando intelligenze artificiali proprie, invece di usare quelle già esistenti. La discussione sull’AI si svolge spesso come se fosse uno spazio pubblico e condiviso, anche se molte persone utilizzano sistemi sviluppati da altri. La tendenza a costruire soluzioni personalizzate continua a crescere, mentre il dibattito pubblico si concentra sulla natura aperta e accessibile dell’intelligenza artificiale.

Tutti parlano di intelligenza artificiale come se fosse una piazza pubblica, aperta, accessibile, condivisa. Ma cosa succederebbe se quella piazza si trasformasse in un salotto privato? Quando l'intelligenza artificiale smette di essere uno strumento di massa e diventa il tuo assistente personale, addestrato solo su ciò che scegli tu, che conosce solo ciò che gli permetti di sapere? È esattamente questa la domanda che ha portato Davide Cuttini a fondare Brainyware: un'azienda giovane, italiana, con le mani piantate in una delle frontiere più strategiche e meno discusse dell'AI contemporanea. Non come renderla più potente, ma come renderla sicura, sovrana, privata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tutti usano l'AI di qualcun altro. Qualcuno ha deciso di costruirsi la propria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perché le PERSONE INTELLIGENTI si stanno ALLONTANANDO DAI SOCIAL (e cosa fanno invece)

Notizie e thread social correlati

Il cardinale Parolin: «Il Papa mi ha incaricato di dirvi espressamente che ha a cuore la situazione di Casa Sollievo della Sofferenza. Questo cammino potrà costruirsi con l’impegno e con la collaborazione di tutti»Il cardinale Parolin ha riferito che il Papa ha espresso personalmente l’attenzione per la situazione di Casa Sollievo della Sofferenza.

Essere Gabriele Gravina, l’ultraitaliano: la colpa è sempre di qualcun altroIn Bosnia, il caffè viene preparato in modo diverso rispetto all’Italia, e questa mattina nell’albergo dedicato alla nazionale italiana l’espresso...

Temi più discussi: Molti (tutti) usano l’AI, ma nessuno vuole i Data Center vicino a casa; Tutti usano l'AI di qualcun altro. Qualcuno ha deciso di costruirsi la propria; Samsung,/ Trend radar 2026: L'Ai è ovunque, ma quasi un italiano su 2 non la usa (ancora); AI in sanità, medici e cittadini la usano già: i dati 2026 del Politecnico.

Gli italiani sanno cos’è l’AI ma in pochi la usano: il nuovo report Samsung x.com

Tutti usano l'AI di qualcun altro. Qualcuno ha deciso di costruirsi la propriall progetto di Brainyware raccontato a Tech Talks dal suo fondatore Davide Cuttini: intelligenza artificiale on-premise, dati blindati, costi certi e una visione che guarda ben oltre l'azienda ... quotidiano.net

Cerco un mazzo divertente / troll da usare contro un paio di amici che fanno sempre squadra. reddit

Ecco come le aziende usano l’AI per farvi pagare di piùLe aziende usano l’AI per personalizzare i prezzi, adattandoli alla disponibilità a pagare dei singoli consumatori. Questo porta a prezzi più alti per tutti e a una potenziale discriminazione dei ... milanofinanza.it