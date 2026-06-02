tutti in piazza si mangia e si balla insieme gratis

Nel comune si sono svolte iniziative organizzate dai circoli Acli locali, con eventi gratuiti di musica e cibo aperti a tutta la comunità. Le attività hanno coinvolto numerosi partecipanti, che hanno potuto condividere momenti di convivialità e intrattenimento senza costi. Le manifestazioni si sono svolte in piazza, con la partecipazione di cittadini di diverse età. Le iniziative mirano a favorire la socializzazione e l'inclusione tra gli abitanti del territorio.

FOSSATO DI VICO – Molto attivi i circoli Acli del fossatano nel promuovere occasioni di partecipazione e socializzazione. A Purello sabato c’è stata una bellissima iniziativa, che ha visto partecipe la gente del paese: una cena collettiva, per la quale è stato necessario cuocere ben 40 chili di pasta e distribuire 1.500 panini; in più c’è stata anche l’orchestra. Il tutto gratis per tutti, perché la bella proposta è stata finanziata per intero con quanto raccolto dai gruppi del "Cantamaggio" a fine aprile: fedeli alla tradizione, i cantori sono passati per le case del borgo ed hanno ricevuto donazioni. Così c’è stata la gradita serata,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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