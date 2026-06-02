Trovato in strada nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari

Un uomo di 41 anni è stato denunciato per evasione dopo essere stato trovato in strada nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. I carabinieri di San Marcellino lo hanno individuato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, mentre si trovava fuori da un esercizio pubblico lungo corso Italia.

Un 41enne è stato denunciato perché ritenuto responsabile del reato di evasione. I carabinieri della Stazione di San Marcellino, nel pomeriggio di ieri (1° giugno) intorno alle ore 17, hanno riferito che l’uomo sarebbe stato sorpreso all’esterno di un esercizio pubblico situato lungo corso Italia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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