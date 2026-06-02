Due uomini hanno aggredito una donna di 70 anni a Treviglio, sottraendole la borsa con forza e fuggendo su un monopattino. L’episodio si è verificato in strada, e i rapinatori sono riusciti a scappare rapidamente dopo aver preso gli oggetti presenti nella borsa. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità di fuga, né sulle eventuali armi usate durante l’aggressione. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

? Punti chiave Come hanno fatto i due aggressori a fuggire così velocemente?. Quali oggetti hanno sottratto prima di abbandonare la borsa?. Cosa mostrano le telecamere di sorveglianza lungo il percorso di fuga?. Chi sono i due giovani identificati grazie alle immagini della zona?.? In Breve Aggressori hanno sottratto contanti e sigarette abbandonando la borsa con cellulare e oggetti.. Fuga ipotizzata su monopattino tra via Cellini e viale Buonarroti domenica 31 maggio.. Indagini su telecamere di videosorveglianza per identificare due giovani con felpa e cappuccio.. Vittima di 76 anni ha riportato colpi al braccio e alla testa.. Treviglio, scippo violento tra via Cellini e viale Buonarroti: donna di 76 anni spinta a terra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviglio, scippo brutale a una settantaseienne: fuggono su un monopattino

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