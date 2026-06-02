Trecroci | gli studenti brillano tra Scilla e i Banchi d’assaggio

Gli studenti hanno gestito con successo eventi di alto livello tra Scilla e i Banchi d’assaggio, dimostrando competenze pratiche acquisite durante il percorso formativo. La formazione è guidata da professionisti del settore che supervisionano le attività e forniscono supporto diretto. Le prove sul campo permettono agli allievi di applicare le conoscenze teoriche in situazioni reali, evidenziando la loro preparazione e capacità di affrontare eventi di rilievo.

? Domande chiave Come hanno fatto gli studenti a gestire eventi di alto livello?. Chi sono i professionisti che guidano la formazione pratica degli allievi?. Perché questo modello didattico sta cambiando l'economia turistica locale?. Cosa dovranno dimostrare i ragazzi al prossimo Premio Simpatia?.? In Breve Partecipazione di Vincenzo Montemurro, Francesco Suraci e Università Mediterranea a Scilla Cuore.. Collaborazione con il bartender Carmelo Martino per la formazione pratica degli allievi.. Servizio di accoglienza e drink fornito durante i Banchi d'assaggio del 31 maggio.. Premio Simpatia della Calabria previsto per il 5 settembre al circolo Rocco Polimeni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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