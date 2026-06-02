Tre italiani hanno raggiunto i quarti di finale di uno Slam, sorprendendo nel torneo. Uno di loro ha commentato di aver pensato che quello che stava giocando non fosse tennis, ma qualcosa di diverso. Sono passate da poco le 1 di notte quando Arnaldi ha concluso la sua partita, aggiungendosi agli altri due italiani qualificati. Il torneo sta regalando molte sorprese e il pubblico segue con attenzione le prodezze dei tre giocatori azzurri.

ROLAND GARROS Dopo la qualifica dei "due romani", Berrettini e Cobolli, anche Matteo Arnaldi passa battendo l'americano Frances Tiafoe in una sfida al cardiopalma ROLAND GARROS Dopo la qualifica dei "due romani", Berrettini e Cobolli, anche Matteo Arnaldi passa battendo l'americano Frances Tiafoe in una sfida al cardiopalma «A un certo punto ho pensato che non fosse tennis, ma qualcos’altro». Anche noi, Matteo. È appena passata l’una di notte e Matteo Arnaldi ne ha compiuta un’altra delle sue, andando a vincere contro l’americano Frances Tiafoe dopo oltre cinque ore di montagne russe: una partita al quinto set totalmente folle e priva di alcun filo logico. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Tre moschettieri azzurri ai quarti dello Slam delle sorprese

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