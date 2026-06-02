Un uomo legato ai Pasdaran a Roma è stato messo al bando da Trump per aver aiutato a trasferire segreti e tecnologie militari degli Stati Uniti all’Iran. Secondo le autorità, l’individuo avrebbe fornito radar, software di crittografia e apparecchiature per la sorveglianza, contribuendo a spostare materiali sensibili verso il governo iraniano. La decisione di vietare l’ingresso mira a bloccare ulteriori attività di questo tipo.

ROMA Aiutava a trasferire segreti e tecnologie militari americane al governo iraniano. Radar, software di crittaggio, apparecchiature per la sorveglianza. Lo faceva dall'Italia, da Roma, dove risiede con un doppio passaporto: è iraniano ma ha anche la cittadinanza italiana. C'è un uomo dei Pasdaràn nella Capitale? È l'accusa che muove l'amministrazione Trump contro Saeid Zahedi, trentanove anni, finito nel mirino dell'ultimo pacchetto di sanzioni del Tesoro americano. Un uomo su cui da tempo, risulta al Messaggero, si sono accesi i fari della Polizia di prevenzione italiana. Il blitz degli 007 Usa Quella partita da Washington è un'operazione imponente, coordinata insieme all'Fbi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - «Trasferiva segreti all?Iran». Trump mette al bando l?uomo dei Pasdaran a Roma

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Gulf nations react to Trump's demand for them to join the Abraham Accords for Iran deal

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