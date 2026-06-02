Trapianto di cuore fallito al Monaldi la chirurga indagata | A Bolzano non mi dissero del ghiaccio secco

Notizia in breve

Una chirurga pediatrica del Monaldi, indagata per la morte di un bambino, ha dichiarato di non essere stata informata dell’utilizzo di ghiaccio secco durante il trapianto di cuore a Bolzano. La procedura, eseguita in altra struttura, sarebbe stata effettuata senza la sua conoscenza. La dottoressa ha rivelato di aver appreso della presenza del ghiaccio secco solo dopo l’intervento. La procura ha aperto un fascicolo per valutare eventuali responsabilità.