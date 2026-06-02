Trapianto di cuore fallito al Monaldi la chirurga indagata | A Bolzano non mi dissero del ghiaccio secco
Una chirurga pediatrica del Monaldi, indagata per la morte di un bambino, ha dichiarato di non essere stata informata dell’utilizzo di ghiaccio secco durante il trapianto di cuore a Bolzano. La procedura, eseguita in altra struttura, sarebbe stata effettuata senza la sua conoscenza. La dottoressa ha rivelato di aver appreso della presenza del ghiaccio secco solo dopo l’intervento. La procura ha aperto un fascicolo per valutare eventuali responsabilità.
La cardiochirurga pediatrica del Monaldi Gabriella Farina, indagata per la morte del piccolo Domenico Caliendo, rompe il silenzio con Report. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Trapianto di cuore fallito, De Luca: Il Monaldi e un'eccellenza, non lo dimentichiamo
Notizie e thread social correlati
Fico seppe via Whatsapp del trapianto fallito al Monaldi, ma non del cuore bruciato: “Il dirigente accennò. Poi andò in pensione”Roberto Fico ha raccontato di aver appreso tramite WhatsApp del fallimento di un trapianto presso l'ospedale Monaldi, ma non è stato informato del...
Malato di cuore terminale salvato al Monaldi con un trapianto, i medici: “No generalizzazioni dopo morte Domenico”Un uomo affetto da una grave malattia cardiaca terminale è stato sottoposto con successo a un trapianto di cuore presso un ospedale di Napoli.
Temi più discussi: Bimbo trapiantato, trascrizione interrogatori. Mamma di Domenico: Insopportabile Oppido che ride; Trapianto di cuore fallito al Monaldi, la chirurga indagata: A Bolzano non mi dissero del ghiaccio secco; Trapianto fallito al Monaldi, nuovi dettagli sul caso del piccolo Domenico: Operazioni avviate prima dell'arrivo del cuore; Monaldi, Federconsumatori chiede di partecipare all'ispezione: Segnalavamo i rischi da anni.
Si era sottoposta ad addominoplastica in una clinica napoletana. La donna, 53 anni, avrà accanto la fondazione intitolata al piccolo Domenico, morto a seguito del trapianto di cuore fallito al Monaldi facebook
Davvero straziante . Il gentile, generoso, umile e rispettoso Naoya Zenin sta cercando di recuperare un cuore umano per il trapianto di cuore di una bambina che Maki e la sua sorella gemella malvagia Mai hanno rubato per venderlo nel mercato nero : r/ reddit
Trapianto fallito al Monaldi, nuovi dettagli sul caso del piccolo Domenico: Operazioni avviate prima dell’arrivo del cuoreNuovi sviluppi sull’inchiesta per la morte del piccolo Domenico Caliendo al Monaldi di Napoli. Al centro il trapianto di cuore fallito. ilgazzettinovesuviano.com
Dal trapianto fallito di Domenico alla Storia di un cuore di Rachel Clarke. Era di Keira, oggi è di MaxNel mondo della chirurgia dei trapianti, le famiglie dei donatori non incontrano quasi mai i destinatari dei loro organi: non sembra necessario creare ulteriore coinvolgimento emotivo. Storia di un ... iodonna.it