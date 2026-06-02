Tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, dalle 8 alle 17, il transito sarà interdetto in via Carlo Mayr tra corso Porta Reno e via Spronellovia Scienze. La chiusura sarà valida per tutti, tranne chi possiede autorizzazioni specifiche, per permettere lavori eseguiti da privati. La strada resterà chiusa durante queste ore, con eventuali deroghe per i veicoli autorizzati.

Nelle giornate di mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, dalle 8 alle 17, in via Carlo Mayr, tra corso Porta Reno e via Spronellovia Scienze, sarà in vigore il divieto di transito (eccetto autorizzati) per consentire l'esecuzione di lavori a cura di privati. In vigore anche il divieto di sosta con. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Transito interrotto (eccetto autorizzati) per lavori a cura di privati x.com

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