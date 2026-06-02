Trambusto al rione Sant' Elia | i carabinieri recuperano involucri di droga fermato un uomo

Nella serata di ieri, i carabinieri del Norm hanno sequestrato hascisc e cocaina in piazza Tiepolo, nel rione Sant'Elia. Durante l’operazione, un uomo è stato fermato e coinvolto nel sequestro. Numerosi cittadini si sono affacciati assistendo a scene di trambusto.

BRINDISI - Numerosi cittadini si sono affacciati, notando scene di trambusto. Un sequestro di hascisc e cocaina è stato effettuato nella serata di ieri (lunedì 1 giugno) in piazza Tiepolo, al rione Sant'Elia, dai carabinieri del Norm della compagnia di Brindisi. L'episodio si è verificato intorno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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