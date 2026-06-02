Traffico Lazio del 02-06-2026 ore 17 | 30
Alle 17:30 del 2 giugno 2026, il traffico sulla rete principale della regione Lazio mostrava segni di rallentamenti. Le strade più congestionate erano quelle di accesso e uscita dalle aree urbane, con alcune arterie principali che registravano code e riduzioni di corsia. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure improvvise. La circolazione risultava complessivamente più lenta rispetto alla norma per l’orario e il giorno.
Luceverde Lazio Bentrovati traffico allenamento sulla principale rete viaria laziale in particolare in direzione della capitale sulla A12 roma-civitavecchia code a tratti tra Santa Severa Torrimpietra stessa situazione su via Aurelia da Aranova a Castel di Guido mentre sulla Roma Fiumicino è un incidente a provocare coda all'altezza del Bivio per la Roma Civitavecchia direzione quindi della capitale per code poi sulla A24 roma-teramo tra Carsoli Oricola e Vicovaro Mandela e Codes su via Pontina da Pomezia a Tor de' Cenci ci spostiamo sul tratto Roma Napoli della Uno per un veicolo in panne coda tra Cassino e Pontecorvo in direzione Roma e. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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