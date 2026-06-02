Traffico Lazio del 02-06-2026 ore 17 | 30

Notizia in breve

Alle 17:30 del 2 giugno 2026, il traffico sulla rete principale della regione Lazio mostrava segni di rallentamenti. Le strade più congestionate erano quelle di accesso e uscita dalle aree urbane, con alcune arterie principali che registravano code e riduzioni di corsia. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure improvvise. La circolazione risultava complessivamente più lenta rispetto alla norma per l’orario e il giorno.