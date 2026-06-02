Traffico Lazio del 02-06-2026 ore 09 | 30

Notizia in breve

Alle 9:30 del 2 giugno 2026, il traffico in Lazio è leggero con poche auto in circolazione sulla rete viaria regionale. Nessun incidente o blocco segnalato. Le strade principali mostrano scarsa congestione, consentendo un flusso fluido di veicoli. Le condizioni del traffico sono stabili e senza particolari criticità. La situazione permane invariata rispetto alle ore precedenti, con traffico tranquillo in tutto il territorio.