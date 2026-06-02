Traffico Lazio del 02-06-2026 ore 09 | 30
Alle 9:30 del 2 giugno 2026, il traffico in Lazio è leggero con poche auto in circolazione sulla rete viaria regionale. Nessun incidente o blocco segnalato. Le strade principali mostrano scarsa congestione, consentendo un flusso fluido di veicoli. Le condizioni del traffico sono stabili e senza particolari criticità. La situazione permane invariata rispetto alle ore precedenti, con traffico tranquillo in tutto il territorio.
luce verde Lazio Bentrovati scarso al momento il traffico lungo la rete viaria della Regione mi ricordo anche il fermo dei mezzi pesanti con il nuovo orario estivo oggi dalle ore 7 alle ore 22 Salvo i casi autorizzati dalla legge in provincia di Viterbo si viaggia su carreggiata ridotta per lavori sul raccordo Viterbo Terni tra Viterbo nord e il bivio per l'auto sole in quest'ultima direzione si transito a senso unico alternato sulla statale 1 Aurelia tra Montalto di Castro e gravi cacchio per lavori dalle ore 7 alle 18 Fino al prossimo 25 giugno per il trasporto pubblico ferroviario fino al 3 luglio sulla linea Roma Cassino Napoli per. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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