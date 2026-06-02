Trace Cyrus ha denunciato Brandi per avergli lasciato una casa con muffa e senza acqua pulita. Secondo l’accusa, Brandi si sarebbe rifiutata di rimborsare il denaro speso dal fratello per le riparazioni. La disputa riguarda anche il mancato intervento per la pulizia e la manutenzione dell’immobile. La causa è in corso in tribunale.

? Domande chiave Cosa ha impedito a Trace di avere acqua pulita in casa?. Perché Brandi si rifiuta di restituire i soldi al fratello?. Come influirà questo scontro sul fragile equilibrio della famiglia Cyrus?. Chi dovrà intervenire per risolvere la disputa economica tra i fratelli?.? In Breve Mancanza di acqua pulita e presenza di muffa segnalata da Trace da maggio. Brandi gestisce anche il podcast Sorry We're Cyrus. Miley ha vissuto un decennio di isolamento con i fratelli Noah, Braison e Christopher. Conflitto economico tra Trace di 37 anni e Brandi di 39 anni. Trace Cyrus accusa Brandi di avergli affittato una casa con problemi di muffa e nega il rimborso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trace Cyrus accusa Brandi: casa con muffa e mancato rimborso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Muffa e infiltrazione alla scuola Da Vinci di Montevarchi. La relazione dell’assessore BrandiA febbraio, presso la scuola Da Vinci di Montevarchi, si sono riscontrati problemi di muffa e infiltrazioni.

Un credito d’imposta per recuperare il mancato rimborso delle accise. Scrive Morelli (Anita)Nelle ultime ore si è tenuto un Consiglio generale straordinario di Anita, convocato per discutere delle difficoltà legate all’aumento dei prezzi dei...