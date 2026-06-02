A Tortona, un corteo ha attraversato le strade cittadine per commemorare gli 80 anni dal referendum. Durante l’evento, si è parlato di interventi di restauro su alcuni monumenti storici, tra cui la Stele dei Partigiani, di cui si è occupato un gruppo di cittadini. La cerimonia ha coinvolto residenti e rappresentanti locali, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria collettiva.

? Domande chiave Quali monumenti storici di Tortona verranno restaurati per celebrare l'evento?. Chi ha promosso il recupero della Stele dei Partigiani?. Come hanno partecipato le associazioni di volontariato al corteo cittadino?. Perché il restauro di questi luoghi è fondamentale per le nuove generazioni?.? In Breve Lions Club Tortona Duomo e Comune restaurano monumento a Giuseppe Romita. Intervento di recupero conservativo previsto anche per la Stele dei Partigiani. Cerimonia di alzabandiera conclusiva presso la Torre del Castello. Partecipazione di Protezione Civile e associazioni di volontariato locale. Tortona celebra gli ottant’anni della con corteo e recupero della memoria storica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tortona: corteo e memoria per gli 80 anni del referendum

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